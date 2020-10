공지영 북잼콘서트 "행복지는 것도 연습이 필요해요"

4년 만에 신간 산문집 '그럼에도 불구하고' 출간

[아시아경제 박병희 기자] 공지영 작가가 20일 오후 8시 인터파크 온라인 북잼콘서트에 출연해 독자들과 소통하는 시간을 가진다.

공 작가는 최근 4년 만의 신간 산문집 '그럼에도 불구하고'를 출간했다. 공지영 작가는 "나는 스스로 죽어도 될 이유를 30가지도 더 가지고 있는 사람이었다. 그런데 자살은커녕 계속 행복하다고 하니까 마음이 아픈 후배 셋이 저희 집을 차례로 방문했다. 이 책은 그들에게 해 준 나의 대답"이라고 신간 '그럼에도 불구하고'를 소개한다.

공 작가는 죽음을 생각할 정도로 마음과 몸이 피폐했던 시기를 어떻게 극복하고 마음의 평화를 찾을 수 있었는지 알려준다.

그가 많은 독서를 통해 얻은 깨달음은 '나 자신을 사랑해야 한다'는 것이었다. 공 작가는 자신을 사랑하게 되는 과정을 어떻게 터득하고 실천해 나갔는지 북잼콘서트에서 상세히 들려줄 예정이다.

공 작가는 행복해지는 것도 수영이나 기타, 외국어를 배울 때처럼 연습이나 수련이 필요하다고 말한다. 그는 먼저 스스로를 이 세상에서 가장 귀한 손님처럼 대접하는 것부터 실천하기 시작했다. 아무런 일정 없이 집에 혼자 있을 때도 외모를 아침부터 신경 써서 가꾸고, 혼밥을 할 때도 정성스럽게 식탁을 차렸다.

두 번째 방법은 자신을 힘들게 만들었던 모든 관계에 대한 성찰이었다. 그는 기분 나쁜 말을 하는 친구들을 끊어내고 장점에 대해서 이야기해 주는 친구를 만났고 착한 척하지 않고 나쁜 여자 콘셉트로 관계를 자르고 나니까 심신이 편안해졌다고 말한다. 공지영 작가는 이렇게 나 자신을 사랑하는 연습을 10년 정도 하고 나니 많이 편안해졌다고 말한다.

"살다 보면 우리는 모두 다 벼랑에 한 번쯤 서게 되는데 그 벼랑에 서 있는 사람들에게 주고 싶었던 것을 이번 책에 담았다. 행복을 얻으려면 조성진이나 BTS처럼 매일 연습해야 한다."

공지영 작가의 북잼콘서트는 20일 오후 8시 인터파크 앱 내 인터파크TV와 유튜브 공원생활의 온라인 북잼콘서트 코너를 통해 시청할 수 있다.

인터파크는 또 20일 오후 8시 이후 '그럼에도 불구하고' 구매 독자에게 공지영 작가 친필 사인본과 핸드타월을 선착순 한정 수량으로 증정(포인트 차감 또는 결제)할 예정이다.

