[2020국감] 서울 2030이 구매한 집값은 7.3억원…60%는 '빚'

진성준 의원 "2030 주택 매입 자금 중 42.9%만이 자기자금"

[아시아경제 임온유 기자] 최근 3년간 20~30대가 서울에서 사들인 주택의 평균 가격이 7억3000만원으로 구매 대금의 절반 이상인 4억2000만원이 빚으로 조달된 것으로 나타났다.

20일 국회 국토교통위원회 소속 진성준 더불어민주당 의원이 국토교통부로부터 제출받은 '자금조달 입주계획서' 38만4000건(2017년 9월~올해 10월)을 분석한 결과 서울에서 3억원 이상 주택을 구입한 20·30대의 평균 매입가격은 7억3000만원인 것으로 나타났다. 이 중 자기자금이 차지하는 비중은 평균 42.9%였다. 금액으로 환산하면 3억1000만원다. 진 의원에 따르면 나머지 4억2000만원(57.1%)은 차입금, 즉 빚으로 조달됐다.

연령별로 보면 서울에서 집을 산 20대는 1만2000명으로 평균 매입가격은 6억1000만원이었으며 주택 매매가에서 자기자금은 평균 2억1000만원(34.9%)이었고, 나머지 65.1%에 해당하는 금액 4억원은 빚을 내 조달한 것으로 확인됐다. 30대 매수자 10만9000명의 평균 주택 구입 가격은 8억1000만원이었고 집값의 56.4%가 차입금이었다.

진 의원은 "이들 20~30대 집주인의 차입금의 비중은 57%에 달해 다른 연령대와 비교해도 높은 편이었다"고 강조했다. 다른 연령대의 주택 매입자금 중 차입금의 비중은 40대가 48.5%, 50대는 41.7%, 60대 이상은 31.2%였다.

이에 반해 대출이 불가능한 10대와 10대 미만 집주인 310명의 경우 자기자금 비중이 각각 54.5%와 64.8%로 높은 편이어서 이들 미성년 주택 보유자의 자금출처에 대한 조사가 필요하다고 진 의원은 덧붙였다.

진 의원은 소득이 낮은 20~30대가 주거 안정을 누릴 수 있도록 서울시가 초기 비용 부담이 적은 지분적립형 주택 등을 적극 확충해야 한다고 지적했다. 진 의원은 "이 정도 빚을 내야 주택 구매가 가능한 것이 정상적인지 의문이 든다"면서 "20~30대가 부담할 수 있는 실거주 주택 공급을 확대하기 위해 초기 구매 비용이 4분의 1수준으로 저렴한 지분적립형 주택을 분양하고 공공임대도 확대해야 한다"고 말했다.

이에 대해 서정협 서울시장 권한대행은 "진 의원 말씀에 동의 한다"면서 "그런 의미에서 주요 타겟이 2030세대 청년과 신혼부부인 지분적립형 주택을 도입하기로 했으며 앞으로도 이들이 주택을 마련할 수 있도록 다각도에서 정책을 검토하겠다"고 말했다.

