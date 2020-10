[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 21일 오후 2시 대구창의융합교육원에서 시의회 교육위원 및 교육관계자 등 10여명이 참석한 가운데 대구수학체험센터 개소식을 연다고 20일 밝혔다.

수학체험센터는 직접 보고 듣고 만지며 즐길 수 있는 수학 체험, 교원의 수학교육 역량 강화, 수학 대중화를 위한 문화 활동 등을 위한 수학 허브 공간이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 그동안 개소식이 연기된 채 지난 5월부터 온라인 중심으로 운영돼 왔다.

시교육청 관계자는 "대구수학체험센터가 본격 운영되면서 학생은 물론이고 일반인에게까지 수학에 대한 생각을 더하고 재미를 나누며 체험을 즐기는 곳으로 다가갈 수 있기를 기대한다"고 전했다.

