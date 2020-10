스타일에 편의성까지 '2021 더 뉴 말리부' 출시…2364만원부터

[아시아경제 성기호 기자] 쉐보레가 스타일과 편의성이 더해진 2021년형 ‘더 뉴 말리부’를 새롭게 출시한다고 20일 밝혔다.

2021년형 더 뉴 말리부는 연식변경을 통해 시크한 블랙과 강렬한 레드의 조합으로 스포티한 감성을 강조한 ‘레드라인’ 스페셜 에디션이 추가됐으며, 고급스럽고 세련된 스타일을 표현하는 ‘미드나잇 블루’ 컬러가 새롭게 업데이드 됐다. 또한 스마트폰의 주요 기능을 차량 인포테인먼트 시스템에 연결하는 무선 스마트폰 프로젝션 시스템이 신규 탑재된 것이 특징이다.

시저 톨레도 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 “쉐보레의 ‘간판 모델’ 말리부가 한층 완성도 높은 스타일과 편의성으로 업그레이드됐다”며, “특히 말리부에 새롭게 적용한 무선 스마트폰 프로젝션 시스템은 고객들에게 차원이 다른 편리한 경험을 선사할 것”이라고 말했다.

2021 더 뉴 말리부는 2.0ℓ 직분사 가솔린 터보 엔진과 1.35ℓ 직분사 가솔린 E-Turbo 엔진이 제공된다.

2.0ℓ 직분사 터보 엔진은 아메리칸 레이싱 머신 카마로(Camaro)와 캐딜락 브랜드의 퍼포먼스 세단 CTS 및 ATS를 통해서도 그 성능을 입증 받은 바 있는 프리미엄 엔진이다. 최고출력 253마력, 최대토크 36.0kg.m의 폭발적인 성능을 발휘하며, 최적의 변속 타이밍으로 최고 출력 260마력까지 완벽하게 대응한다.

E-Turbo 엔진은 최고출력 156마력, 최대토크 24.1kg.m의 뛰어난 퍼포먼스를 선사한다. 또한 복합연비 14.2km/l라는 동급 최고의 연비를 실현, 국내 가솔린 중형 모델로는 최초로 복합 연비 2등급을 획득했다. 뿐만 아니라 말리부 E-Turbo 모델은 첨단 배출가스 저감 기술을 바탕으로 제 3종 저공해 차량 인증을 획득, E-Turbo 고객들은 저 배기량에 따른 세제 혜택은 물론 공영주차장 할인 등 친환경 차량이 누리는 각종 혜택까지 제공받을 수 있다.

편의 사양도 대거 강화했다. 특히 스마트폰과 차량 인포테인먼트를 무선으로 연결하는 ‘무선 스마트폰 프로젝션’ 기능이 새롭게 추가으며 프리미어 트림은 사각지대 경고 시스템(SBZA)과 후측방 경고 시스템(RCTA)을 기본 안전사양으로 업그레이드 했다.

2021년형 더 뉴 말리부의 가격은 ▲E-Turbo LS 모델 2364만원, ▲E-Turbo LT 모델 2585만원, ▲E-Turbo Premier 모델 2895만원, ▲E-Turbo 레드라인 에디션 2990만원, ▲2.0 Turbo LT 스페셜 모델 3022만원, ▲2.0 Turbo 스페셜 Premier 모델 3298만원, ▲2.0 Turbo 레드라인 에디션 3338만원 이다.

