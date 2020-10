제네시스 '더 뉴 G70' 공개 행사가 20일 경기 용인시 제네시스 수지 전시관에서 열리고 있다. 더 뉴 G70은 2017년 출시된 G70의 첫 번째 부분 변경(페이스리프트) 모델이다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.