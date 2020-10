에이스침대, '트윈?패밀리침대' 구매 혜택…'슬기로운 집콕생활' 프로모션

10월 31일까지 전국 70개 에이스침대 백화점 매장에서 진행

[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 트윈·패밀리침대 구매 시 지원금을 제공하는 '슬기로운 집콕생활' 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

에이스침대는 집에서 머무는 시간이 늘어난 최근, 소비자들의 슬기로운 '집콕' 생활을 응원하기 위해 이번 프로모션을 마련했다. 같은 공간에서 시간을 보내는 가족이지만 서로의 수면 습관은 다르기에 트윈·패밀리침대 구성을 통해 최적화된 수면 환경을 구축할 수 있도록 돕는 것.

에이스침대는 소비자들이 '좋은 잠'을 잘 수 있는 수면 환경을 마련할 수 있도록 오는 10월 31일까지 트윈·패밀리침대 구매 시 침대 구매 지원금을 추가로 지원하는 소비자 맞춤형 프로모션을 준비했다. 이번 프로모션은 에이스침대 70개 전국 백화점 매장(대리점 및 온라인 제외)에서 하이브리드 테크 화이트(HT-W) 등급 이상의 트윈 침대(SS+SS), 패밀리 침대(LQ+SS) 세트 구매 시 지원금을 제공한다.

3인 가족에게 추천하는 패밀리침대(LQ+SS) 구성은 가족 모두가 한 공간에서 수면을 취할 수 있는 침대 세트로, 아직 보살핌이 필요한 어린 나이의 아이와 살고 있는 가족에게 추천한다. 아이가 혼자 잘 수 있을 정도로 크게 되면 떼어내어 독립적으로 사용할 수 있어 활용도가 높다. 트윈침대(SS+SS) 세트는 각자의 수면습관에도 영향을 받지 않고 최적화된 수면 환경을 추구하는 소비자들에게 추천하는 구성이다. 침대 사이즈 중 가장 큰 라지킹(LK) 사이즈보다도 넓은 면적에서 편안한 수면을 취할 수 있다.

에이스침대 관계자는 "길어지고 있는 집콕 생활을 편안하고 슬기롭게 지낼 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"면서 "현대인의 수면 트렌드에 따른 다양한 침대 구성을 원하는 소비자들이 증가하고 있어 고객 니즈에 맞춘 다양한 침대를 선보일 예정"이라고 밝혔다.

