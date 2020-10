‘핀테크’ 민관 협력으로 경제·관광 다 잡자

부산시와 하나카드㈜, ‘핀테크 산업 육성 협약’ 20일 오후 2시 체결

핀테크 기업 육성, 외국인 관광객 소비 촉진 … 경제 재도약 노린다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시와 하나카드가 20일 오후 2시 시청 26층 회의실에서 ‘핀테크 산업 육성 협력 업무협약’을 체결한다.

핀테크란 금융(financial)과 기술(technique의 합성어로 첨단 정보기술을 기반으로 한 새로운 형태의 금융기술 분야이다.

협약식에는 변성완 부산시장 권한대행과 하나카드 장경훈 대표이사, 핀테크 기업, 소상공인, 상인회, 관광업계 대표, 협회장 등 20여명이 참석한다.

부산시와 하나카드의 이번 협약은 포스트 코로나 시대를 대비한 민·관 협업사업이다. 부산에 있는 유망 핀테크 기업에는 다양한 협업 기회가 주어지고, 외국인 관광객 소비 촉진을 통해 부산경제 재도약의 발판을 마련할 계획이다.

두 기관은 ▲‘부산시-하나카드 핀테크 챌린지’를 통한 외국인 카드결제 데이터 기반 플랫폼 개발·운영 및 글로벌 핀테크 앱(해외 소액송금, 환전, 해외결제 등) 개발 ▲위챗페이 결제 인프라 확대 ▲외국인 빅데이터 지원 등을 추진한다.

첫 공동협력사업인 ‘부산시-하나카드 핀테크 챌린지’는 부산시가 조성한 핀테크 허브센터인 U-Space BIFC 입주기업을 대상으로 지난 9월부터 공모사업으로 추진했다.

최종심사에서 ▲넥솔·아이콘루프 컨소시엄이 제안한 Explore Busan-BTS (Busan Tour Story) 사업과 ▲유피체인·바름·지엠씨랩스 컨소시엄이 제안한 멀티채널 거래 시스템을 이용한 블록체인 기반 소액송금, 환전, 간편결제서비스 사업이 최종 선정됐다.

선정된 두 개 과제에는 각 1000만원의 사업화 지원금과 부산시-하나카드 핀테크 협약사업에 공동사업자로 참여하는 기회를 제공한다.

부산지역 내 위챗페이 결제 인프라 확대 사업도 추진한다. 포스트 코로나에 대비해 앞으로 쏟아질 중국 관광객의 소비를 촉진하고, 나아가 지역 경제 활성화에도 큰 힘이 될 전망이다.

중국 모바일 결제 수단인 위챗페이는 월간 이용자 수가 8억명을 상회하고 1일 평균 결제 건수는 10억건에 달한다.

국내 카드사 중에서 외국인 시장 점유율이 60% 이상 차지하는 하나카드는 부산시에 외국인 카드 사용 빅데이터를 제공하게 된다.

신뢰할 수 있는 고급 데이터를 기반으로 핀테크 기업은 새로운 플랫폼을 개발해 금융 경쟁력을 확보하고, 지역 소상공인, 관광업계는 여러 용도로 활용할 수 있다.

하나카드 장경훈 대표이사는 “산의 핀테크 산업을 육성하는 데 많은 도움이 되기를 바라며, 지역경제와 관광 재도약으로 부산이 디지털 기반 금융중심지와 국제관광도시로서 한 단계 더 발돋움할 것으로 생각한다”고 했다.

변성완 부산시장 권한대행은 “하나카드가 축적한 핀테크 기술과 금융 인프라를 기반으로 부산의 핀테크 기업이 유니콘 기업으로 성장할 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr