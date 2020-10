롯데호텔 제주, 장기 투숙 패키지 ‘제주 왕 살아봅서’ 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 롯데호텔 제주는 보다 안전하게 장기 투숙을 즐길 수 있는 '제주 왕 살아봅서' 패키지를 선보인다고 20일 밝혔다.

롯데호텔 제주는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 해외여행이 불가능해지자 국내 여행지에서 장기 투숙하는 여행이 큰 인기를 얻자 이번 패키지를 기획하게 됐다. 실제로 숙박 예약 플랫폼 위메프투어에 따르면 지난 7, 8월 7박 이상의 장기 투숙 예약은 지난해 동기간 대비 1000%가 늘었다

5박 이상 투숙 시 예약 가능한 이번 패키지는 이국적인 야외 정원과 온수풀 해온 전망의 ‘디럭스룸’, 바다를 조망할 수 있는 ‘프리미어 오션룸’, 편안한 온돌 마루로 구성된 가족 맞춤형 객실 ‘온돌룸’ 중 원하는 객실을 선택할 수 있다. 또한, 제주 최대 규모 올데이 다이닝 레스토랑 ‘더 캔버스’ 조식 2인과 델리카한스 테이크 아웃 커피 교환권 2매가 포함됐다.

객실 안에서 게임을 즐길 수 있는 ‘월드 트립 보드게임’ 대여 서비스, 피트니스 클럽 2인 이용권 및 사계절 온수 풀 ‘해온’ 입장권도 제공 된다. 다양한 놀이 물품, 유아용 도서, 체험형 미디어아트 등이 구비된 어린이를 위한 멀티 체험 놀이 공간 ‘키즈월드’도 이용 가능하다.

해당 패키지는 12월 25일까지 판매되며 온라인 예약 전용 상품이다. 요금은 15박 이상 투숙 시 박당 22만원부터 시작하며, 투숙 기간에 따라 할인 혜택은 커진다.

한편, 롯데호텔 제주는 투숙객을 위한 물품 대여 서비스와 다양한 할인 혜택을 제공하고 있다. 유아용 침대, 유모차와 같은 어린이용 비품이 제공된다. 이유식도 룸서비스를 통해 주문할 수 있어 아이와 함께 더욱 편안한 여행을 즐길 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr