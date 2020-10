신민호 도의원, 획기적인 청년정책 필요성 ‘강조’

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 신민호 전남도의원(더불어민주당, 순천6)이 지난 16일 도정질문에서 청년층의 유출을 막기 위해 청년층이 전남에서 정착하고 살아갈 수 있는 정책을 제시했다.

신민호 의원은 “전남의 인구 수가 187만 명까지 떨어져 앞으로 인구절벽 시대를 맞게 될 것”이라며 “인구센서스 자료에 따르면 2019년 기준 전라남도의 전체 인구 순유출은 8788명이고, 특히 청년층(20~30대)의 유출은 9454명으로 그 비율이 전국에서 가장 높았다”고 지적했다.

특히 “매년 졸업생의 지역 업체 취업률이 5%가 되지 않는 상황 속에 대졸자 3명 중 2명이 일자리를 찾아 다른 지역으로 떠나는 실정이다”며 “청년 정책은 컨트롤타워 역할을 할 수 있는 ‘청년정책 플랫폼’을 만들어 전남도와 22개 시·군, 교육청과 지역 경제계, 대학 등이 소통을 강화해야 한다”고 목소리를 높였다.

더불어 “지난해 정책제언을 통해 농업지도사 임용시험 과목을 전문과목 3개로 축소하고 거주지 제한을 강화하는 등 지역인재 보호와 우수인재 채용을 위해 지도직(농업) 공무원 임용시험 개편안을 제안한 바 있다”며 “지역의 공공기관·기업 인재 채용의 일정 비율을 지방대학에서 충원하는 ‘지역인재 채용 목표제’를 지역차원에서 시범적으로 협의 시행하는 방안도 추진해야 한다”고 강조했다.

이어 “전남의 청년이 지역에서 뿌리를 내리고 타지 청년들을 유입시킬 수 있도록 양질의 일자리 제공뿐 만 아니라 교육과 문화, 의료, 자긍심 고취 등 종합적인 전략이 필요하다”며 “눈앞에 닥친 인구 유출과 청년 문제 해결을 위해서는 청년 정책이 획기적으로 변해야 한다”고 촉구했다.

신 의원은 지역의 특성과 미래비전을 연계한 특성화 고등학교의 학과개편과 전문성 강화를 위하여 만화학과·게임산업과를 신설하고 산학겸임강사 확보 방안 등을 제안했다.

이에 장석웅 교육감은 “만화학과와 게임개발과는 전문 지도교사 확보가 어려웠는데 전남과학대학 등과 연계해서 특성화고에 관련학과를 신설하는 방안을 탐색하고 준비하겠다”고 답변했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr