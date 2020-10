▷주재료(2인분)

미니 단호박 1개, 호두 1/3컵, 은행 2, 통아몬드 2

▷조림장 재료

간장 4, 설탕 1, 물엿 1, 물 1컵

▷만들기

★ 요리 시간 25분

글ㆍ사진=네츄르먼트 제공