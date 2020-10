법무부 '검사 술접대 의혹' 남부지검에 수사의뢰…수사팀 편성

남부지검장 "야권 정치인 사건, 8월말 대검에 정식 보고"

[아시아경제 유병돈 기자] 법무부가 19일 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 주장한 '검사 술접대 의혹'에 관해 서울남부지검에 수사를 의뢰했다. 남부지검도 수사팀을 꾸리고 즉각 대응에 나섰다.

박순철 서울남부지검장은 19일 국회 법제사법위원회의 서울고검과 산하 검찰청에 대한 국정감사에서 이 같은 사실을 공개했다.

박 지검장은 '검사 비리' 의혹과 관련해 "전혀 아는 바 없고 저희도 당혹스럽다"며 "법무부에서 감찰 결과를 토대로 수사 의뢰가 내려와 남부에 수사팀을 꾸렸다"고 밝혔다.

앞서 법무부는 전날 밤 남부지검에 수사의뢰 공문을 보낸 것으로 알려졌다.

박 지검장은 당사자가 누구인지를 묻는 의원들 질의엔 "수사를 해야 한다"고 답변했다.

해당 검사들이 여전히 남부지검에 근무 중인지에 대해선 "확인해드릴 수 없다"고 했고, 의혹 연루 검사들의 수사 배제를 촉구하는 더불어민주당 소병철 의원 질의엔 "당연하다"고 답변했다.

박 지검장은 '야권 정치인이 입건됐느냐'는 민주당 김용민 의원 질의에 "수사 중인 내용이라 말씀드리기 어렵다"면서도 "뺄 것도 없이 그대로 수사하겠다"고 말했다.

그는 이어 해당 사건을 "지난 5월 (전임) 검사장이 총장과 면담하면서 보고한 것으로 파악했고, 8월 말쯤 대검에 정식 보고를 했다"고 밝혔다.

