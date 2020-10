성북구 새마을부녀회 1회용품 사용자제·장바구니 사용 캠페인

폐비닐 분리 배출, 비닐류 사용 자제 등 생활 속 환경보호 실천 권유...폐현수막 재활용 제작 장바구니 등 총 500개 장바구니 나눔 “환경·전통시장 살립시다” 캠페인

[아시아경제 박종일 기자] 성북구 주부들이 환경과 전통시장 살리기를 위해 팔 걷고 나섰다.

성북구 새마을부녀회(회장 조영남)는 길음시장 등 전통시장 일대에서 시민과 상인을 대상으로 1회용품 사용자제 및 장바구니 사용 권장 캠페인을 실시하고 있다.

캠페인은 사회적거리두기 실천 차원에서 각 동 주부대표 20여명이 소규모로 참여하고 있으며 폐비닐 분리 배출과 비닐류 사용 자제 등 환경보호를 위한 생활 속 실천 사례 등을 공유하고 있다.

또 전통시장 현장에서 부녀회원들이 직접 폐현수막을 재활용, 만든 장바구니를 준비해 방문객과 시장 상인에 나누어 줌으로써 환경보호에 대한 관심 뿐 아니라 전통시장 이용에 대한 관심까지 높이고 있다. 지난 13일에는 총 500개의 장바구니를 시장 이용 시민과 상인에게 나눠주었다.

이날 시장을 들렀다가 현수막 재활용 시장바구니를 받은 한 시민은 “비닐이 환경오염의 주된 요인이라는 것을 잘 알고 있으면서도 귀찮기도 하고 또 장바구니를 챙기는 것을 깜빡해서 자주 이용하게 되는 것 같다”면서 “1회용품 사용 자제에 대해 더 관심을 기울이고 실천하겠다”는 소감을 밝혔다.

조영남 성북구 새마을부녀회장은 “환경오염에 대한 경각심을 가지고 장바구니 사용 캠페인 등 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 작은 행동부터 공유하면서 꾸준히 활동하겠다”고 밝혔다.

이승로 성북구청장은 “코로나19 장기화 속에서 1회용품 사용이 급증해 환경보호를 위한 시민 개개인의 관심과 실천이 중요한 시점에서 성북구 새마을부녀회원들의 앞선 노력으로 45만 성북구민의 환경사랑 동참으로 이어질 것”이라고 격려했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr