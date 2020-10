24일 함안문화예술회관 개최 … 박미경·김원준 등 초대

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 오는 24일 함안문화예술회관 대공연장에서 8090세대의 향수를 불러일으키는 흥겨운 콘서트 '청춘 나이트 PARTY' 공연을 마련한다고 19일 밝혔다.

이번 공연에는 '이유 같지 않은 이유'로 유명한 가수 박미경을 비롯해 '모두 잠든 후에' 등을 부른 원조 꽃미남 가수 김원준, '둘이서' 섹시가수 채연 등이 무대에 오른다.

이번 공연 관람은 8세 이상 가능하다. 관람료는 전석 3만원, 유료회원은 30% 할인된다. 공연예매 및 자세한 사항은 함안문화예술회관 홈페이지에서 확인하면 된다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr