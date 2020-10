국립 부경대 제7대 장영수(張瑛秀) 총장 임명

모교 부경대 출신 총장 … 규제 최소화·수익형 캠퍼스 등 4대 혁신 과제 추진

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국립 부경대 제7대 총장에 장영수(張瑛秀) 교수(55세·해양수산경영학과)가 19일 임명됐다.

임기는 2024년 10월 18일까지 4년이다.

이날 오전 학무부총장 등 보직교수들과 충렬사를 참배한 뒤 공식 근무를 시작한 장 총장은 “뉴노멀(New Normal) 시대를 선도하는 교육과 연구, 사회봉사의 새로운 비전을 열어 국립대의 역할과 사명을 다하기 위해 노력하겠다”고 임명 소감을 표했다.

모교인 부경대 출신 총장인 장 총장은 ‘혁신 창학, 힘찬 도약’을 기치로 내걸고 모교를 비약적으로 발전시킨다는 각오를 내비쳤다.

장 총장은 “부산 최초의 대학으로 출발한 부경대는 지금까지 남다른 도전과 열정으로 국립대 발전의 창의적 모델로 성장했다”면서, “그 응축된 에너지에 ‘제2의 창학’이라는 비장한 각오와 혁신 노력을 더해 대학을 새롭게 비상(飛翔)시킬 것”이라고 다짐했다.

그는 미래융합 인재 양성을 위한 창의적 융·복합 교육, 국내 최고 수준의 연구지원과 복지, 대학 자율성 강화를 위한 행정 규제 최소화, 재정 자립도 강화를 위한 수익형 캠퍼스 구축 등 4대 혁신 과제를 추진할 계획이다.

장 총장은 1988년 부경대 수산경영학과를 졸업한 뒤 일본 동경해양대학 대학원에서 수산학박사학위(1994년)를 받았다. 1995년부터 부경대 해양수산경영학과 교수로 재직하며 수산과학대학장, 대외사업본부장 등을 역임했다.

대통령직속 정책기획위원, 농어업·농어촌 특별위원회 농어업분과위원회 위원, 해양수산부 정책자문위원 등을 맡고 있다.

