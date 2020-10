서울시, 코로나19로 직격탄 맞은 'MICE 산업' 온라인화 지원

기존 오프라인 중심 행사→ 온·오프 동시개최시 지원금 120% 상향

성장가능성·혁신성 기반 32개 전시회에 최대 1억원 지원

[아시아경제 조인경 기자] 서울시와 서울관광재단이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 유례 없는 직격탄을 맞은 MICE 산업의 회복을 위해 관련 행사들의 온라인화를 전면 지원하는 '서울형 혁신 MICE 지원 대책'을 19일을 발표했다. 일회성 지원이 아닌 MICE 업계의 체질을 바꾸는 보다 근본적인 지원책을 가동해 코로나19 타격에서 빠르게 회복하도록 하고, 뉴노멀 시대에 맞춰 글로벌 경쟁력을 키운다는 목표다.

우선 기존 오프라인 MICE 행사와 동일하게 외국인 참가자 50명 이상인 온라인 행사도 서울시의 비용 지원을 받을 수 있도록 했다. 온라인 행사는 평균 2000만원, 최대 2억원까지 지원되는 오프라인 행사의 80% 수준에서, 온·오프라인 동시개최 행사는 기존 지원금의 120%까지 상향된 금액을 각각 지원을 받을 수 있다.

전시회의 경우 부스 설치, 제품 전시, 바이어 상담 등이 이뤄지는 행사 특성상 현장 개최가 일반적이지만, 온라인으로 전환해 개최하는 경우 기존 지원금의 80%까지 지원받을 수 있다. 오는 11월 열리는 '2020 국제의료미용컨퍼런스', 12월 '2020 대한피부과의사회 국제학술대회' 등 30여개 국제회의는 온라인·하이브리드 방식으로 열릴 예정이다.

시는 또 공모를 통해 '파일럿 MICE(1단계)', '차세대 유망(2단계)', '국제화(3단계)', '글로벌(4단계)' 등 성장단계별로 선정한 총 32개 전시(기획)에 1000만~1억원의 지원금과 함께 컨설팅, 방역, 인력 등을 종합 지원한다.

앞으로 개최될 오프라인 행사는 참석자와 행사장의 안전이 철저하게 지켜질 수 있도록 행사장, 참가자, 주최자를 각각 맞춤형으로 지원하는 대책도 마련했다.

행사장에는 공간 살균, 방역게이트, 열화상 감지 카메라, 마스크 및 손 소독제 등을 지원해 철저한 방역이 이뤄질 수 있도록 하고, 감염병 예방과 위기상황 대응을 위한 '서울 개최 MICE 행사 감염병 대응 안전 운영 안내서'를 제작해 각 자치구 등을 통해 배포한다. MICE 행사에 참가하는 외국인에게는 안심보험 가입비 지원과 24시간 컨시어지로 구성된 '서울 MICE 안심케어'도 처음으로 지원한다.

주용태 서울시 관광체육국장은 "전세계적인 MICE 산업 침체 국면에서 서울의 민간업체들이 MICE 산업생태계의 변화를 선제적으로 견인하며 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 서울시가 지원 체계를 개편했다"며 "안심하고 참가할 수 있는 최적의 MICE 도시로선 서울의 이미지를 제고하고, 코로나19 종식 후 회복될 글로벌 MICE 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr