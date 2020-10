국민銀, 미리 메리 크리스마스 이벤트…적금 가입하면 선물 와르르'

[아시아경제 김민영 기자] KB국민은행은 'KB와 함께 미리 메리 크리스마스' 이벤트를 이달 말까지 실시한다고 19일 밝혔다.

이벤트 대상은 국민은행의 입출금계좌를 아직 보유하지 않은 고객과 입출금계좌만 보유한 고객이다. 참여방법은 KB스타뱅킹 애플리케이션(앱)에서 적금 신규 가입과 자동이체 등록 완료 후 경품을 선택해 응모할 수 있고, 자동이체를 통한 이체가 1회 이상 이뤄져야 이벤트 대상에 포함된다.

이벤트 참여 시 ▲LG 홈브루 맥주제조기 ▲신세계이마트 50만원 모바일 상품권 ▲LG 미니빔 PH550을 직접 선택해 응모 가능 하다. 사은품은 크리스마스 기간에 맞춰 받을 수 있다.

특히 참여한 고객 전원에게 스타벅스 상품권 1매를 제공하며 오는 12월22일까지 적금과 자동이체를 계속 보유하고 있는 고객 중 1000명을 추첨해 스타벅스 상품권 1매를 추가 지급한다.

국민은행 관계자는 “이번 이벤트는 KB스타뱅킹 이용 고객에게 감사의 마음을 담아 따뜻한 크리스마스를 보낼 수 있도록 준비했다”며 “앞으로도 고객의 행복과 더 나은 세상을 만들어가는 ‘세상을 바꾸는 금융’을 더욱 폭넓게 실천할 수 있도록 서비스를 지속적으로 개선하겠다”고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr