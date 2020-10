금호타이어, 타이어 렌탈서비스 ‘또로로로 렌탈’ 런칭

[아시아경제 성기호 기자] 금호타이어가 다양한 프리미엄 서비스를 제공하는 타이어 렌탈 서비스, ‘또로로로 렌탈’ 서비스를 실시한다고 19일 밝혔다. ‘또로로로 렌탈’은 금호타이어가 고객에게 보다 합리적인 가격의 제품 이용과 더불어 안전한 운전환경을 제공하기 위해 런칭한 서비스로 렌탈 플랫폼의 선두주자인 ‘비에스렌탈’과의 협업을 통해 제공한다.

‘또로로로 렌탈’ 서비스 가입 고객은 소형 차종부터 대형 차종, 스포츠유틸리티(SUV) 차종까지 타이어 총 4본을 최저 월 6000원의 가격으로 타이어를 렌탈 할 수 있다. 렌탈 기간은 24개월, 36개월로 고객의 운전성향에 따라 선택할 수 있으며 이용기간 및 구매 수량, 규격, 제휴카드 활용에 따라 비용은 일부 차이가 발생할 수 있다.

금호타이어 렌탈 서비스를 이용하는 고객에게는 타이어 위치 교환 서비스, 휠 얼라이먼트 서비스 등 다양한 프리미엄 서비스가 제공된다. 또한 고객들이 원하는 곳으로 운전기사가 방문해 차량을 직접 수령하고 작업 후 다시 가져다 주는 금호타이어 타이어프로의 차별화된 프리미엄 서비스 ‘교체대행서비스’도 이용할 수 있다.

금호타이어는 ‘또로로로 렌탈’ 런칭을 기념하기 위해 11월 30일까지 이벤트도 진행한다. 선착순 100명에게는 ‘전해수기’, 200명에게는 ‘또로로로 KIT’, 300명에게는 스타벅스 아메리카노를 제공하며 이벤트 기간내 가입한 고객 전원에게는 렌탈 등록비 면제와 렌탈료 1회 면제(7회차 적용) 혜택까지 주어진다

임병석 금호타이어 한국영업담당 상무는 “금호타이어는 빠르게 변하고 있는 타이어시장에 대응하고자 기존 타이어 판매사업에 품질관리 서비스를 제공하는 ‘또로로로 렌탈’ 서비스를 준비하게 됐다”라며 “앞으로도 금호타이어를 이용하는 모든 고객의 다양한 수요를 충족시키기 위해 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 새로운 모빌리티 서비스를 제공할 계획이다.”라고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr