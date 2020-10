포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동, 사전예약판매 오픈

[아시아경제 이승진 기자] 신세계조선호텔이 서울 중구 저동에 선보이는 ‘포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동’이 오는 30일 오픈을 앞두고 사전 예약판매에 나선다.

‘포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동’은 메리어트 인터내셔날의 셀렉트 호텔 브랜드 중 하나이며 을지로3가역 바로 앞에 위치해 종로, 광화문, 명동 등 서울 구도심의 비즈니스 및 레저 고객들을 위한비즈니스급 호텔이며 신세계조선호텔의 여섯번째 사업장이다.

‘포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동’은 일명 ‘힙지로’(Hip+을지로)로 일컬어지는 서울 을지로의 전경을 한눈에 내려볼 수 있는 26층 규모의 375개 객실과 뷔페 레스토랑인 에볼루션, 라운지 & 바, 피트니스 클럽, 미팅룸 등의 부대 시설로 구성했다.

또한 주체적인 여행자를 위한 호텔로 모던하면서도 캐쥬얼한 스타일의 객실을 구현했다. 일부 슈페리어 객실의 경우 힙지로의 감성을 느낄 수 있도록 야외 발코니를 마련했으며, 프리미어 객실은 침실과 거실 공간을 구분해 객실 내에서 바쁜 일상의 고단함을 잊고 소셜라이프 또는 호캉스를 즐길 수 있도록 제안해나갈 예정이다.

한편, ‘포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동’은 19일부터 메리어트 홈페이지를 통해 사전 예약판매에 나선다.

가벼운 조식을 제안하는 베이글+커피 2인세트를 포함한 그랜드 오프닝 패키지를 슈페리어 객실 1박에 9만원에, 뷔페 레스토랑 에볼루션에서의 든든한 조식(2인)이 가능한 브렉퍼스트 패키지를 10만8000원에 선보인다.

양봉철 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동 총지배인은 “포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동은 힙지로라는 지리적 이점을 살려 비즈니스객은 물론 MZ세대들에게도 가성비 높은 호캉스를 제안해나갈 예정” 이라고 말했다.

