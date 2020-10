김종인 "라임·옵티머스 혼선, 특검으로 처리해야…與도 받아들여라"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 옥중 서신을 언급하며 "라임·옵티머스 사건과 관련해 적지 않은 혼선이 빚어지고 있다"며 특검 실시를 공식적으로 제안했다.

김 위원장은 19일 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 "라임 사태의 피의자인 한 사람(김 전 회장)이 옥중에서 쓴 편지로 검찰총장과 법무장관 사이에서 상상할 수 없을 정도의 논쟁이 벌어지는 것 같다"며 이같이 말했다.

그는 "이런 사태는 아마 과거의 어떤 정부에서도 경험하지 못한 특이한 현상"이라며 "검찰과 법무부가 이같은 모습을 보이는데 수사에 대한 객관성을 국민이 믿을 수 있겠나"고 말했다.

해결책으로는 특검을 제시하며 "정부여당도 이 사건에 대해 소위 객관적인 수사를 한다는데 협조를 할 자세라면 저희 당이 제안하는 특검을 받아들이라고 요청드린다"고 말했다.

여당이 보궐선거 후보를 낼 지 말지에 대해서도 명확한 태도를 취하라고 압박했다. 김 위원장은 "보궐선거는 (서울·부산) 양 시장이 성범죄와 관련돼서 실시하게 된 것인데, 성범죄 수사 결과가 아직도 제대로 공표되지 않는 실정"이라며 "더불어민주당은 당헌당규에 해당 사유(성범죄)로 인해 선거가 실시되면 후보자를 내지 않는다고 명기했는데, 명확한 태도를 취해주길 부탁한다"고 말했다.

주호영 원내대표도 "이 정권의 중요 인사와 관련된 검찰수사에서 추미애 장관의 맹활약이 참으로 대단하다"며 "권언유착 사건, 울산시장 선거 공작사건 수사도 그랬지만 추 장관이 개입하면 사건의 본질이 흐려지고 엉뚱한 쟁점으로 흘러가고 수사는 더 이상 진행되지 않는 일들이 반복되고 있다"고 지적했다.

그는 "이제 더 이상 '추미애 검찰'에 이 사건 수사를 맡겨둘수 없다"며 "잘 알다시피 라임·옵티머스 사건 수사하는 서울중앙지검장, 서울남부지검장은 친(親)추미애·친정권 인사라는게 다 알려져 있다."고 말했다.

주 원내대표는 "이 사람들이 수사가 지지부진하고 문제가 생기자 그 책임을 묻기는커녕 엉뚱하게도 윤석열 검찰총장에게 책임을 돌리다가 불과 1시간뒤에 반박당하는 수모를 겪고도 태연자약하고 있는 게 추 장관"이라며 "특검에 맡겨 철저히 수사하게 하고 여야는 이 문제를 둘러싼 정쟁을 중단해야 한다. 빠른 시간 안에 특검 관철을 위한 특검 법안을 제출하겠다"고 말했다.

주 원내대표는 정부의 '소비쿠폰' 발행에 대해서는 "8월 수도권에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 원인을 제공한게 문재인 정부"라며 "교훈을 잊었는지 또 다시 쿠폰을 발행한다"고 지적했다.

그는 "정부는 생활과 방역의 균형을 잡아야 할 시점이라고 말하지만 언제는 방역이 경제라고 하고, 방역에 최우선을 다하자던 정권 아닌가"라며 "정부 시책으로 (코로나19) 확산이 주기적으로 반복되고, 확산될 때마다 책임을 엉뚱한 데 미루고 헌법상 기본권인 표현의 자유를 제약하는 그런 물의를 두 번 다시 범하지 말기 바란다"고 말했다.

