리드코프, 사업 다각화…"투자사 비에스렌탈, 금호타이어와 타이어 렌탈 서비스 출시"

[아시아경제 유현석 기자] 리드코프 리드코프 012700 | 코스닥 증권정보 현재가 6,980 전일대비 140 등락률 +2.05% 거래량 52,254 전일가 6,840 2020.10.19 09:51 장중(20분지연) 관련기사 리드코프, 상반기 영업익 289억원으로 전년比 14% 증가…"하반기 렌탈사업 성장 기대"리드코프, 2분기 영업이익 145억… 전년比 9.5%↓리드코프, 주당 300원 현금배당 결정 close 가 인수한 비에스렌탈은 금호타이어와 타이어 렌탈 서비스를 선보인다고 19일 밝혔다.

서비스는 일부 금호타이어 매장에서 시범 운영을 거쳐 향후 전국 300여개 타이어프로 매장으로 본격 확대해 나갈 계획이다. 비에스렌탈 관계자는 "자체 간편결제 시스템을 갖추고 있으면서 타이어 렌탈사업을 경험한 점에서 타사와 차별화된 부분이 있다"며 "B2C 전문 렌탈사 중 가장 오래된 업력에서 나오는 노하우와 홈쇼핑 네트워크를 보유하고 있는 점도 협업을 이끌어 낼 수 있었다"고 전했다.

비에스렌탈은 생활가전, 매트리스, 안마의자 등 다양한 상품을 취급하는 종합 렌탈사다. 올해 2월 사업 다각화에 한창인 리드코프 컨소시엄에 인수됐다.

금호타이어는 교체용 타이어 부문 국내 판매 1위 기업이다. 대한타이어산업협회에 따르면 금호타이어는 지난해 국내 타이어 3사(금호타이어·한국타이어·넥센타이어) 전체 교체용 타이어 판매량 중 40.6%를 차지해 점유율 1위를 기록했다.

리드코프 관계자는 "비에스렌탈의 렌탈 핀테크 기술을 기반으로 국내 교체용 타이어 시장 1위 기업과 손 잡은 만큼 시장에서 빠르게 성장할 수 있을 것으로 예상한다"며 "취급 상품 영역 확대로 비에스렌탈 매출 성장이 예상되는 가운데 리드코프도 사업 다각화를 통한 동반 성장을 기대하고 있다"고 전했다.

국내 타이어 렌탈 시장은 꾸준히 성장 중이다. 업계 최초로 타이어 렌탈 서비스를 선보인 넥센타이어의 경우 2015년 30억원이던 렌탈부분 매출이 연평균 약 78% 성장해 2019년엔 306억원을 기록했다.

