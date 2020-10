[2020국감]文정부 이후 신용대출 30대가 가장 많이 받았다…"신용관리 논의해야"

김상훈 국민의힘 의원

[세종=아시아경제 김현정 기자] 문재인 정부 들어 신용대출을 가장 많이 받은 연령대는 30대인 것으로 조사됐다. 최근 2년 새 금액이 급증해 올해 들어서만 13조2000억원을 빌렸다.

19일 금융감독원이 국회 국토교통위원회 소속 김상훈 국민의힘 의원에게 제출한 '최근 3년여간 5대 시중은행 신규 신용대출 현황'에 따르면, 지난 2017년부터 올해 8월까지 발생한 신규 신용대출(141조9000억원) 가운데 33.3%인 47조2000억원을 30대가 빌린 것으로 집계됐다. 20대 또한 14조2000억원(10.0%)을 대출 받았다.

30대의 신규 대출은 최근 2년 새 급증했다. 2017년 10조7000억원에서 2018년 10조9000억원으로 2000억원 증가한 데 이어 지난해에는 12조4000억원으로 전년 대비 14.0% 뛰었다. 그러다 올해 들어서는 8월 기준 13조2000억원을 기록하며 전년 동기 대비 72.3% 급증했다. 8개월만에 지난 한 해 신규 대출액을 초과한 것이다.

40대 신규 대출액 또한 8월 현재 전년 동기 대비 66.5%가 증가한 12조원에 달했다. 50대와 20대는 각각 50%이상 뛰었다. 내집마련을 위한 영끌(영혼 끌어모으기·모든 방편을 총동원해 대출을 받는 행위)과 주식 투자를 위한 빚투(빚내서 투자)에 나선 것이라고 김 의원은 해석했다. 그러면서 "코로나로 인한 실직과 폐업이 더해지면서 30대는 물론, 전 세대에 걸쳐 빚을 낼 수 밖에 없는 상황에 이르렀다"고 지적했다.

잔액기준으로는 8월말 현재 40대가 43조2000억원으로 가장 많았고, 다음으로 30대가 34조1000억원으로 뒤를 이었다. 연체금액 역시 40대 1719억원, 50대 1418억원, 30대 1331억원 순으로 나타났다.

김상훈 의원은 "문 정부 3년여 간 가중되는 대출규제와 집값 상승, 코로나로 인한 경기악화가 더해지면서 빚으로 버티는 삶이 이어지고 있다"면서 "경기침체가 오래갈수록 대출의 부담은 가중된다"고 강조했다. 이어 "특히 소득과 자산이 적은 청년세대의 어려움은 배가 된다"면서 "하루빨리 정부는 신용관리 방안을 논의해야 한다"고 주문했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr