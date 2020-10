폼페이오 "이란에 무기 공급시 제재 준비"

유엔 이란 무기금수 해제 맞춰 美 독자 제재 경고

이란 "대량 무기 수입 없을 것"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 유엔(UN)의 이란 무기금수 제재가 해제된 18일(현지시간) 미국이 성명을 내고 독자 제재를 경고했다.

마이크 폼페이오 미 국무부 장관은 이날 발표한 성명에서 "미국은 이란과의 재래식무기 공급, 판매, 전달에 실질적으로 기여하는 개인이나 기관에 대해 제재할 국내적 권한을 사용할 준비가돼 있다"고 밝혔다.

그는 또 기술적 교육과 재정 지원 등을 제공할 경우에도 미국의 제재 대상이 될 수 있다고 덧붙였다.

폼페이오 장관은 이어 "중동의 평화와 안정을 추구하고 테러리즘과의 싸움을 지지하는 모든 나라는 이란과의 무기 거래를 하지 말아야 한다"고 강조했다.

유엔 안전보장이사회는 지난 2015년 이란 핵합의에 따라 이란에 대한 유엔의 재래식 무기금수 제재 시한을 2020년 10월 18일로 설정했다.

무기 금수 조치 만료로 이란은 러시아와 중국에서 첨단 무기를 수입, 미국에 맞서는 군사력을 확보할 수 있는 발판을 확보하게 됐다.

미국은 대 이란 제재 시한을 연장하려다 안보리에서 수용되지 않자 유엔 제재 복원을 선언하고 독자 제재를 경고해왔다.

한편 이날 이란 외무부는 자주국방을 강조하며 대량 무기 구입은 없을 것이라고 밝혔다.

