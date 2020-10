강기정, 김봉현 입장문 등장 검사·변호사 고발…"나를 옭아매기 위해 음모 꾸며"

[아시아경제 이정윤 기자] 강기전 전 청와대 정무수석이 '라임자산운용 사태'의 실질적 전주(錢主)로 지목된 김봉현(46ㆍ구속) 전 스타모빌리티 회장의 옥중 입장문에 등장한 검사와 변호사를 고발하겠다고 밝혔다.

강 전 수석은 18일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "검찰이 저의 위치정보시스템(GPS) 기록을 분석한다고 한다. 환영한다"면서 "저를 옭아매기 위해 음모를 꾸민 것으로 알려진 성명불상의 검사 B와 변호사 A를 직권남용과 변호사법 위반으로 고발한다"고 했다. 강 전 수석은 오는 19일 오전 서울남부지검에 고발장을 제출할 계획이다.

성명불상 검사 B와 변호사 A는 지난 16일 김 전 회장이 변호인을 통해 공개한 옥중 입장문에 등장하는 이들로 김 전 회장은 "지난해 7월 전관 출신 A 변호사를 통해 현직 검사 3명에게 1000만원 상당의 술 접대를 했다"면서 "전관인 A 변호사가 '여당 정치인들과 청와대 강기정 (정무)수석을 잡아주면 윤석열 (검찰총장에) 보고 후 보석으로 재판을 받게 해주겠다'고 말했다"고 주장했다.

앞서 지난 8일 김 전 회장은 이강세(58·구속) 스타모빌리티 대표 공판에서 '이 대표를 통해 강 전 수석에게 5000만원이 전달된 것으로 생각했다"는 취지의 증언을 했다. 최근 서울남부지검은 김 전 회장을 면담하는 과정에서 지난해 7월 말께 강 전 수석의 위치정보 시스템(GPS) 기록을 제시하고 전후 사정을 물어본 것으로 전해졌다.

