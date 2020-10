[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 16일 오후 구로청년공간 청년이룸에서 2020년 다문화 정책 및 실무 안건 심의 등 현안 논의를 위한 전국다문화도시협의회 정기회의에 참석했다.

이 날 회의는 대면 회의와 영상 회의가 결합된 방식으로 진행, 회원도시 각 단체장의 인사말에 이어 유럽평의회 대표의 축하영상, 상호문화도시에 대한 제언과 정책·실무 안건에 대한 토론을 이어갔다.

채 구청장은 차기 협의회 부회장으로 선출, 협의회와 함께 창의적이고 선도적인 다문화정책에 힘써 더불어 잘사는 사회 만들어가겠다는 포부를 전했다.

