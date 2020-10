국제고에서 드러나는 우리 사회의 편견과 프레임, 연극 'BEEP:비프'

오는 12월5일 대학로 드림아트센터 3관에서 개막

[아시아경제 박병희 기자] 국제고등학교 학생과 선생님들을 내세워 편견과 프레임에 대한 이야기를 다루는 창작신작 연극 'BEEP:비프'가 오는 12월5일 대학로 드림아트센터 3관에서 개막해 내년 2월14일까지 공연한다.

'BEEP:비프'는 학교라는 작은 사회의 이야기를 통해 현 사회를 담아내는 창작극이다. 공연기획사 주다컬쳐가 제작했으며 서승원, 이준혁, 주석태, 김지휘, 양승리, 윤정혁, 김아석, 이우종, 김주연, 서혜원, 유유진, 병헌, 임건혁 등이 출연하다.

주석태, 서승원, 이준혁은 정동우 역을 맡는다. 정동우는 국제고등학교의 영어교사이자, 연극반 담당 지도교사다. 김지휘, 양승리, 윤정혁이 맡은 윤영준은 문학 교사이자 담임교사다.

김주연, 서혜원, 유유진은 지성과 미모를 겸비한 진세희 역을 맡았다. 진세희는 전교 1등을 놓치지 않는 우등생이다.

유진은 갖고 싶은 것은 꼭 가져야만 하고, 궁금한 것은 참지 못하는 성격의 학생이다. 김아석과 이우종이 맡았다. 김아석은 500:1의 오디션 경쟁을 뚫고 발탁됐다.

극성인 엄마 밑에서 성적 관리에 예민한 모범생 지수 역은 병헌과 임건혁이 맡았다.

연극 'BEEP:비프'는 신승원 작가의 희곡 데뷔작이다. 연출은 올해 '엘리펀트송', '미드나잇 앤틀러스' 등을 연출한 김지호가 맡는다.

입장권 예매는 오는 11월3일부터 인터파크 티켓에서 진행될 예정이다. 자세한 내용은 주다컬쳐 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에서 확인할 수 있다.

