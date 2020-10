'설악산 실종' 70대 사흘 만에 생환…"잠들지 않으려고 계속 움직였다"

당일치기 산행 중 길 잃어…험난 코스 선택

"깊은 잠 안 자고 배터리 절약"

[아시아경제 김봉주 기자] 설악산에서 등산하다 길을 잃은 70대 남성이 사흘 만에 기적적으로 살아 돌아왔다.

사흘 밤낮을 홀로 산속에서 헤매면서 체온 유지를 위해 깊게 잠들지 않고, 챙겨온 도시락 등으로 끼니를 해결하며 보조배터리를 아껴 가며 구조를 기다린 끝에 무사히 가족의 품으로 돌아갔다.

16일 강원도소방본수와 설악산국립공원사무소, 경찰 등에 따르면 A(77)씨는 지난 13일 시외버스를 타고 등산을 위해 설악산을 찾았다.

A씨는 장수대에 올라 귀청때기봉을 지나 한계령으로 하산하는 어렵고 험한 코스를 선택했다.

건장한 성인 남성도 당일 해지기 전에 내려오기 어려운 코스를 선택한 A씨는, 결국 하산하지 못한 채 산에서 길을 잃고 헤맸다.

가족들은 당일치기로 산행에 나선 A씨가 돌아오지 않자 같은 날 저녁 9시께 미귀가 실종신고를 했다.

A씨는 산속엣어 밤낮으로 헤매다 사흘째인 15일 오후 5시29분께 간신히 통신신호를 잡아 '계곡 근처에 있는데 너무 춥다. 구조해 달라'는 119 문자신고를 보냈고, 4시간여 만에 귀때기골 인근에서 구조됐다.



백담사 기지국으로 잡힌 신호를 바탕으로 119구조대와 설악산국립공원구조대, 경찰 등 약 70명은 7개조로 나누어 끈질긴 수색을 벌인 끝에 A씨 발견했다.

A씨는 발견 당시 심한 심한 탈진 증세를 보였으나 다친 곳은 없었다. 서울의 한 병원으로 옮겨진 그는 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

실종 기간 설악산의 최저기온이 영하권으로 떨어지기도 했으나 A씨는 체온이 떨어질 것을 염려해 밤을 새우다시피 하며 쉼 없이 움직였고, 넥워머와 패딩, 모자 등도 챙긴 덕에 버틴 것으로 전해졌다.

A씨는 휴대전화도 통신 신호가 잡히지 않으면 전원을 꺼 배터리를 아끼고, 보조배터리도 최대한 사용을 자제했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr