[아시아경제 김효진 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 위즈코프 위즈코프 038620 | 코스닥 증권정보 현재가 1,235 전일대비 170 등락률 +15.96% 거래량 74,478,746 전일가 1,065 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 위즈코프, 주가 1300원 (22.07%)… 게시판 '북적'‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제정책수혜, “5G 본격화” 2차 급등 유망 TOP10 close 에 대해 현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부를 묻는 조회공시를 16일 요구했다. 답변 공시 시한은 오는 19일 오후 6시다.

