창원시, ‘강소연구개발특구’ 활성화 불 지핀다

현장 간담회 개최, 유관기관 협력 강화

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 ‘창원 강소특구 활성화를 위한 현장 간담회’를 한국전기연구원에서 16일 개최했다.

이번 간담회는 연구개발특구진흥재단과 한국전기연구원, 창원시 등이 참여했으며, 사업 성과보고와 현안 청취를 통해 창원 강소특구 사업만의 특색을 찾고 향후 사업의 경쟁력을 강화하는 방안 등을 논의하는 자유토론 방식으로 진행됐다.

또한 창원 강소특구 내 기업 입주 공간 부족과 예비창업자 양성을 담당하는 이노폴리스캠퍼스사업의 운영방식, 특구 배후 공간 개발에 대한 향후 계획 논의 등 창원 강소특구 발전을 위한 다양한 의견들이 나왔다.

류효종 스마트혁신산업국장은 “창원 기계 산업이 새로운 성장 동력을 확보하고, 국내를 넘어 글로벌 첨단산업도시로 도약하기 위해서 강소특구 사업이 탄탄한 토대가 돼야 한다고 생각한다”고 말했다.

류 국장은 “지능 전기 기반 기계 융합 기술을 이용하여 창원 강소특구만의 기술사업화 모델을 구축하기 위해 한국전기연구원과 협업해 지난 1년간 열심히 달려왔다”고 했다.

