[금요스토리]T맵 분사…'하이퍼커넥터' 꿈꾸는 SK텔레콤의 큰 그림

[아시아경제 조슬기나 기자] '초연결자(하이퍼커넥터)'.

국내 이동통신 1위 사업자 SK텔레콤이 16일 'T맵'을 중심으로 한 모빌리티 부문의 분사를 발표한 것은 탈(脫)통신 그 이상의 의미가 있다. 4차 산업혁명 시대 빅테크기업으로 도약해 초연결자의 역할을 하겠다는 박정호 SK텔레콤 대표의 경영 철학을 관통해서다. '초연결(하이퍼커넥트ㆍhyper-connect)'을 수행하는 주체를 의미하는 하이퍼커넥터는 연초 박 대표가 제시한 SK텔레콤의 새로운 사명 후보이기도 하다.

SK텔레콤은 이날 '모빌리티사업단'을 분할해 연내 '티맵모빌리티주식회사(가칭)'를 설립한다고 밝혔다. 설립 일정은 오는 12월29일이다. 11월26일 임시 주주총회에서 이를 결정한다. 신설 법인은 택시-차량 공유-렌터카-대리운전-주차 등을 종합적으로 서비스할 예정이다. 장기적으로는 '하늘을 나는 자동차' 등 미래 모빌리티에까지 도전한다. 이동통신시장이 사실상 포화상태에 이르러 길목에 선 SK텔레콤이 캐시카우가 될 미래 신사업의 핵심으로 모빌리티를 정조준한 것이다.

내년 상반기에는 글로벌 차량공유업체 우버와 택시 호출 등의 공동 사업을 위한 합작 회사도 설립한다. 신설 법인 지분을 포함한 우버의 총 투자 금액은 1억5000만달러(약 1725억원)를 웃돈다. 박 대표는 "다양한 역량을 갖춘 기업들과의 초협력을 통해 교통 난제를 해결하고, 궁극적으로 '플라잉카'로 서울-경기권을 30분 내 이동하는 시대를 앞당기는 데 노력할 것"이라고 말했다.

신설 법인의 사명에는 SK 대신 국내 최대 내비게이션 서비스 T맵을 앞세웠다. 가입자 수가 1850만명에 달하는 T맵을 모빌리티 종합 플랫폼으로 삼겠다는 의지가 엿보이는 대목이다. 이를 통해 모빌리티와 인공지능(AI), 빅데이터, 5G 이동통신을 총망라한 4차 산업혁명 경쟁력을 극대화한다는 복안이다.

티맵모빌리티 분사를 계기로 SK텔레콤은 초연결자로 한 단계 도약하는 계기를 마련했다. 모빌리티사업은 ▲이동통신 ▲미디어 ▲보안 ▲커머스에 이은 5번째 핵심 사업이자 향후 5G를 기반으로 한 AI, 자율주행 등 미래 기술의 총체적 역량을 드러낼 수 있는 기반으로 평가된다. 말 그대로 박 대표가 제시해온 초연결자의 역할을 하기에 가장 적합한 사업부문인 셈이다. 박 대표는 그간 이동통신사업부만큼 커질 수 있는 부문으로 모빌리티와 AI를 꼽아왔다. SK텔레콤은 "티맵모빌리티를 2025년 기업 가치 4조5000억원 규모로 성장시킬 것"이라고 설명했다.

SK텔레콤의 미래 전략은 그룹 지배구조 개편과도 무관하지 않다. SK그룹은 SK텔레콤을 중간지주사로 전환하는 지배구조 개편을 예고해왔다. 증권가에서는 티맵모빌리티 분사에 대해 11번가, ADT캡스, 원스토어 등의 자회사 기업공개(IPO)를 통해 중간지주로서 SK텔레콤의 몸집을 극대화할 것으로 보고 있다.

