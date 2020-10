트럼프, 코로나19 확진으로 "폐 감염" 인정

NBC방송과 진행한 타운홀 행사에서 이처럼 밝혀

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 신종 코로나바이러스(코로나19)로 인해 자신의 폐가 감염된 사실을 인정했다고 15일(현지시간) AP통신이 보도했다.

보도에 따르면 이날 트럼프 대통령은 플로리다주 마이애미에서 NBC방송과 한 타운홀 행사에서 코로나19 치료를 위해 입원했을 때 의사들이 "폐가 약간 감염됐다"고 했다고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 29일 민주당 대선 후보인 조 바이든 전 부통령과의 첫 대선 TV토론에서는 코로나19 검사를 받았는지 묻는 질문에 "모른다"며 "기억이 나지 않는다"고 답했다.

검사 여부에 대해 재차 질문이 들어오자 트럼프 대통령은 "아마 했을 수도, 안 했을 수도 있다"고 했다.

이에 대해 AP통신은 트럼프 대통령이 사전 검사 질문을 회피했다고 평가했다.

트럼프 대통령은 이후 지난 1일에 양성 판정을 받았다며 "그것이 내가 처음 감염 사실을 알게 된 때"라고 말했다.

트럼프 대통령은 2일 새벽 자신의 트위터를 통해 양성 판정 사실을 공개했고, 같은 날 오후 월터리드 군병원에 입원했다가 사흘만인 5일 퇴원했다.

그는 바이러스에 감염된 뒤 "좋지 않았다"며 "약간의 열이 있었다"고 상황을 전했다.

트럼프 대통령은 "지금은 아무 증상도 남아있지 않다"고 주장했다.

