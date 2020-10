LS전선, 한국전기안전공사와 '해상풍력' 기술협력

[아시아경제 이기민 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 57,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 58,000 2020.10.16 08:37 장시작전(20분지연) 관련기사 LS, 개인 투자자 관심 집중... 주가 1.16%...LS, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.66%...LS전선, 폴란드 배터리 부품 제2공장 주변 부지 매입…사업 확장 대비 close 전선이 16일 한국전기안전공사와 ‘해상풍력사업 기술협력을 위한 협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

양사는 해상풍력단지 사용 전 검사 표준화, 해저 케이블 안전 기준 확보 등을 위해 협력할 계획이라고 LS전선은 설명했다.

김형원 LS전선 에너지사업본부장(전무)는 “그린뉴딜 정책에 따라 해상풍력발전의 활성화가 예상되지만 국내에는 아직까지 해저 케이블의 사용과 안전 등에 대한 규정이 없다”며 “전력의 안정적인 공급을 위해 관련 규정을 조속히 마련할 필요가 있다”고 말했다.

초고압 해저 케이블은 LS전선을 포함해 전세계적으로도 5개 업체에서만 제조할 수 있는 제품이다. LS전선은 지난 2008년 유럽과 일본 업체들이 과점하고 있던 시장에 진출한 후 10여 년 만에 메이저 업체로 부상했다.

LS전선 측은 “국내외에서 기후 위기 대응과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 재정 투자 차원에서 해상풍력사업의 투자 규모가 커지고 일정도 앞당겨지고 있다”고 말했다.

LS전선은 지난달에도 한국석유공사와 부유식 해상풍력발전사업 협력을 위한 MOU를 체결하는 등 관계 기관과의 협력관계를 강화하고, 부유식 해저 케이블 등 신제품 개발에도 박차를 가하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr