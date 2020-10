[아시아경제 김봉주 기자] '엠카운트다운'에서 블랙핑크가 1위를 차지했다.

15일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 1위 후보로 골든차일드와 블랙핑크가 올랐다.

최종 1위는 블랙핑크가 거머쥐었다.

블랙핑크는 'Lovesick Girls'로 컴백해 활발히 활동하고 있다.

블랙핑크는 최근 빌보드 '아티스트 100차트'에서 1위를 차지하기도 했다.

한편 이날 방송에는 GHOST9, 골든차일드, 더보이즈, 베리베리, BDC, 송하예 등이 출연했다.

