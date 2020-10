안동시, 문화예술의전당 개관 10주년 '기념식수'…"기념공연은 다음 기약"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 안동문화예술의전당은 지난 10월 예술의전당 광장에서 개관 10주년을 맞아 안동무궁화 기념식수 행사를 가졌다고 13일 밝혔다.

이번 행사에는 권영세 안동시장, 김호석 안동시의회 의장, 김형동 국회의원, 정숙희 한국예총안동지회장, 조광래 안동미협고문, 김민성 안동청춘합창단 지휘자, 여해숙 꿈의오케스트라 강사, 진유리 안동청소년오케스트라 단원 등이 참석했다. 이날 심어진 기념 소나무는 천성용 ㈜창성공조 대표가 기증한 것이다.

BTL방식(민간이 공공시설을 짓고 정부가 이를 임차하는 민간투자사업)으로 사업비 495억원이 투자된 안동문화예술의전당은 지난 2010년 9월 17일 개관했다. 지하 2층 지상 3층으로 웅부홀(994석), 백조홀(276석), 야외공연장, 4개의 전문 갤러리, 4개국 동시통역이 가능한 국제회의장, 24레인(Lane) 국제규격의 볼링장, 배드민턴장 등을 갖추고 있다.

조병기 안동문화예술의전당 관장은 "개관 10주년을 기념하는 많은 공연과 전시를 준비했지만, 코로나19로 인해 기념식수만 하는 것이 많이 아쉽다"면서 "지역의 문화예술발전과 활성화는 물론 시민들의 문화 향유권 증진을 위해 지속해서 문화콘텐츠 개발에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr