[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 드림텍 = 시설자금 및 운영자금, 기타자금 조달을 위해 총 469억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시.

◆ 폴루스바이오팜 =거래소는 폴로스바이오팜이 '횡령, 배임' 공시를 함에 따라 상장적격성 실질심사 관련 기업심사위원회 심의대상으로 결정했다고 공시.

◆ 한국주강 =거래소는 한국주강에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구.

◆ 제이에스코퍼레이션 = 제이에스코퍼레이션은 종속회사인 약진통상이 산업은행과 신한은행으로부터 차입한 190억원에 대해 채무보증을 결정했다고 공시.

◆ 한샘 =연결 기준 올해 3분기 영업이익이 240억원으로 지난해 동기보다 236.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr