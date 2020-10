[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 진도경찰서는 12일 진도읍 소재 조금 시장을 방문, 보이스피싱 예방 홍보 활동을 했다고 밝혔다.

진도 경찰은 이날 조금 시장 상인과 진도군민을 대상으로 보이스피싱 예방법을 설명하며, 리플릿 및 홍보 물품 배부 등을 통해 날로 지능화되는 보이스피싱에 대한 범죄예방 효과를 높였다.

진도경찰 관계자는 “보이스피싱으로 인한 피해자들이 느끼는 고통과 절박한 심정을 헤아려 앞으로도 보이스피싱 피해 사례가 발생하지 않도록 지속해서 범죄예방 홍보 활동을 전개해 나갈 예정이다”고 밝혔다.

