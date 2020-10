새 수협은행장 재공모…"적임자 못 찾아"

[아시아경제 김민영 기자] Sh수협은행이 차기 행장 선출 절차를 처음부터 다시 하기로 했다. 오는 24일까지인 현 행장의 임기 전까지 새 행장을 뽑는 건 불가능해졌다.

12일 금융권에 따르면 수협은행 행장추천위원회(행추위)는 이날 새 행장 자리에 지원한 5명을 상대로 면접을 치렀으나 행장 후보를 정하지 못했다.

김진균 수협은행 수석부행장, 김철환 수협은행 집행부행장, 강명석 전 수협은행 상임감사, 고태순 전 NH농협캐피탈 대표이사, 손교덕 전 BNK경남은행장이 면접을 본 것으로 전해졌다.

수협은행장 선출은 행추위 위원 5명 중 4명의 동의를 얻어야 하지만, 위원들이 합의에 이르지 못했다.

행추위는 원점으로 돌아가 행장 후보를 다시 공모하기로 결정했다. 공모 일정은 추후 확정된다. 수협은행 관계자는 "기존 지원자도 다시 지원할 수 있다"고 설명했다.

수협은행장 선임은 2017년 홍역을 치른 바 있다. 당시 이원태 전 행장이 물러난 이후 행추위가 합의에 이르지 못해 세 번이나 공모한 끝에 현 이동빈 행장을 선임했다. 이 사이 6개월간 수장 자리가 공석이었다.

수협은행 행추위원 5명 중 3명은 기획재정부 장관, 금융위원장, 해양수산부 장관이 각각 추천하고 나머지 2명(전 수협조합장 출신)은 수협중앙회장이 추천하게 돼 있다. 수협은행의 지분 100%를 가진 수협중앙회와 수협은행에 1조7000억원의 공적자금을 투입한 정부가 서로 원하는 후보가 달라 갈등을 겪었다. 이번에도 2017년의 재판이 우려된다.

