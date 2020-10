인천시, GTX-D 최적방안 마련…청라·영종과 검단 노선 동시 추진

국토부에 '제4차 국가철도망구축계획' 반영 건의

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 수도권 광역급행철도(GTX) D노선과 관련, 청라·영종은 물론 검단까지 동시에 추진할 수 있는 방안을 마련해 주목된다.

시는 12일 열린 'GTX 도입 사전타당성조사 용역 보고회'를 열고 이같은 내용이 담긴 GTX-D 노선 추진 계획을 발표했다.

시가 제시한 노선은 인천국제공항과 경기 김포에서 출발한 뒤 부천에서 합류해 경기 하남까지 이어지는 Y자 노선 형태를 띠고 있다. 인천에서는 서구 청라·가정·작전동과 검단·계양 지역을 경유하는 노선이다.

총 길이는 110.27km, 전체 정거장은 18개이며 총사업비는 10조781억원으로 추산됐다.

용역결과 인천공항행과 검단·김포행을 동시에 건설했을 때 B/C(비용 대 편익) 값이 1.03으로, 두 노선을 각각 시행하는 것보다 경제성이 높게 나왔다.

이 노선으로 GTX-D 노선이 개통하면 인천국제공항·검단에서 하남 등 수도권의 동서지역을 1시간 이내에 오갈 수 있고, 서울 남부와는 30분대 연결돼 시민의 출퇴근 시간이 대폭 줄어들게 된다.

인천공항에서 삼성역까지 이동 시간이 120분에서 45분으로, 검단에서 하남까지는 165분에서 39분으로 단축될 전망이다.

인천시는 내년 상반기 확정 예정인 '제4차 국가철도망구축계획(2021∼2030년)'에 이 노선이 반영될 수 있도록 국토교통부에 건의할 방침이다.

GTX-D 사업은 지난해 10월 국토교통부 대도시광역교통위원회의 '광역교통 2030' 비전 발표 때 처음 언급됐으며, 이후 서울·인천·경기 등 수도권 3개 시·도가 유치전에 뛰어들었다.

인천에서는 GTX-D 노선(김포~검단 방향)을 시가 미리 정해 둔 것이 아니냐는 논란이 일면서 검단과 청라지역 주민들 간 갈등도 있었다.

박남춘 인천시장은 "대광위 발표 초기 GTX-D 노선 유치를 놓고 지역 간 경쟁과 갈등이 깊었는데 인천국제공항과 검단·김포행을 동시에 시행하는 최적안이 나왔다"며 "시민과 정치권이 한마음이 돼 제4차 국가철도망구축계획에 반영될 수 있도록 노력하자"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr