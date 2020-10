韓유망 IT종목 담은 미래에셋코어테크펀드, 설정액 2000억 돌파

올해 국내 주식형펀드 中 자금유입 1위

[아시아경제 이민우 기자] 국내 IT관련 기업에 투자하는 미래에셋자산운용의 주식형펀드 상품의 설정액이 2000억원을 넘어섰다.

미래에셋자산운용은 이 같은 '미래에셋코어테크펀드'의 설정액이 2000억원을 돌파했다고 12일 밝혔다. 지난해 10월21일 설정 이후 누적수익률 33.44%를 기록하는 등 성과에 힘입어 빠르게 덩치를 키우는 모습이다.

펀드평가사 KG제로인에 따르면 이날 기준 연초이후 국내 공모 주식형 펀드(상장지수펀드 제외) 중 가장 많은 1917억원이 유입됐다. 수탁고 1000억원을 넘어선 지 반년 남짓 만에 두 배 가량으로 운용 규모가 늘어났다는 설명이다.

미래에셋코어테크펀드는 진입장벽이 높은 기술이나 핵심기술을 국산화할 수 있는 잠재력을 보유한 기업, 산업 내 높은 성장이 예상되는 기업들에 주로 투자한다. 그 밖에도 글로벌 경쟁력을 보유한 IT기업과 해당 기업에 소재, 부품, 장비를 공급하거나 소프트웨어 및 관련 서비스를 제공하는 기업도 투자 대상이다.

제품 경쟁력, 시장 점유율, 기술에 대한 진입장벽 등의 요인을 종합적으로 고려해 포트폴리오를 구축했다. 주로 반도체, 2차전지, 5G 통신장비 등 IT 관련 종목으로 구성됐으며 지난달 8일 종가 기준 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 400 등락률 +0.67% 거래량 6,633,268 전일가 59,700 2020.10.12 10:11 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 최근 5일 개인 435만 1572주 순매도... 주가 6만 300원(+1.01%)코스피, 개인·기관 매수로 2400선 상승세…코스닥도 동반상승3분기 깜짝실적 삼성전자, 4분기 전망은 close 20.61%, NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 298,000 전일대비 3,000 등락률 -1.00% 거래량 223,492 전일가 301,000 2020.10.12 10:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 매수로 2400선 상승세…코스닥도 동반상승외국인, 3주만에 '사자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고[2020국감]"동반성장 인센티브 받은 기업 절반이 공정위 조사받아" close 4.55%, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,900 전일대비 2,000 등락률 +2.41% 거래량 1,834,109 전일가 82,900 2020.10.12 10:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 매수로 2400선 상승세…코스닥도 동반상승외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지 close 3.41%, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 676,000 전일대비 16,000 등락률 -2.31% 거래량 254,554 전일가 692,000 2020.10.12 10:11 장중(20분지연) 관련기사 LG화학 3Q 영업익 9021억…전년比 159%↑코스피, 개인·기관 매수로 2400선 상승세…코스닥도 동반상승[속보]LG화학, 3분기 영업익 9021억원…전년比 158.7% ↑ close 2.90%, 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 77,200 전일대비 500 등락률 -0.64% 거래량 226,183 전일가 77,700 2020.10.12 10:11 장중(20분지연) 관련기사 기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감상승전환 코스피…기관 매수 강세코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발 close 2.89% 등을 편입했다.

임명재 미래에셋자산운용 WM마케팅부문장은 "미래에셋코어테크펀드가 우수한 성과와 더불어 한국 주식시장에서 성장 가능성이 높은 IT 관련 기업에 집중투자하고자 하는 투자자 수요를 충족해 꾸준히 자금이 유입되는 것으로 판단한다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr