[아시아경제 김철현 기자] 공영쇼핑은 모바일 오픈 5주년을 기념해 31일까지 '슈퍼 릴레이 특가' 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

매일 17시부터 2~4개의 상품을 15~75% 할인된 가격에 배송비 무료로 판매한다. 수량은 상품별로 10개부터 1500개까지 총 3만3000개 이상이다. 상품 종류는 과일, 건강식품, 가전제품, 생활용품, 화장품 등 총 46종을 준비했다.

9개 대표 브랜드 할인 5% 할인 쿠폰 이벤트도 진행한다. 김정문 알로에, 루솔, 루시앙, 백셀, 스웰데이, 쓰임, 올즙, 자연의품격, 안흥식품 등이 참여한다.

공영쇼핑 관계자는 "방송이 한정된 시간에 집중적으로 상품을 소개하는 것이라면, 모바일은 훨씬 다양한 가격대와 상품군이 장점"이라며 "방송에서 만나지 못했던 다양한 상품들을 모바일 특가로 구매할 수 있는 좋은 기회"라고 말했다.

