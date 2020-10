동대문구 아동·청소년 정책제안대회 개최

22일까지 정책 제안 접수...문화예술, 안전, 인권, 교육 등 다양한 주제 제안 가능…31일 본선, 정책 발표

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구 아동·청소년의회(의장 박수현)는 지역 내 아동의 목소리를 듣고 그에 기초한 정책이 행정에 반영될 수 있도록 지역내 아동 및 청소년을 대상으로 ‘2020년 동대문구 아동·청소년 정책제안대회’를 개최한다.

이번 제안대회는 ‘아동·청소년의 참여로 변화하는 동대문구’를 주제로 아동·청소년 활동 및 동대문구 지역사회와 관련된 문화예술, 안전, 인권, 생활, 교육 등의 분야에서 자유롭게 제안한 정책 및 개선방안 등을 선정한다.

동대문구 거주 또는 동대문구 소재 학교에 재학 중인 아동·청소년은 누구나 제안에 참여할 수 있으며, 참가를 원하는 아동·청소년은 22일까지 시립동대문청소년센터 누리집에 게재된 신청서류를 작성하여 담당자 이메일(ddmy1478@naver.com)로 제출하면 된다.

예선 서류심사를 통과한 최대 10팀은 10월31일 본선에 참가, 제안 정책을 발표한다. 본선 참가자 중 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 3팀이 선정된다.

선정된 제안은 실질적 정책에 반영될 수 있도록 동대문구 아동·청소년의회 본회의 의결을 거쳐 다음 년도 주민참여예산에 제출할 계획이다.

