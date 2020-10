속보[아시아경제 김수완 기자] 9일 오전 서울에서 코로나19 확진자가 최소 11명 발생한 것으로 파악됐다.

도봉구에 따르면 이날 오전 관내 다나병원의 입원환자 5명과 직원 1명 등 6명이 추가로 확진됐다. 이로써 다나병원 관련 서울 확진자 수는 총 57명이다.

또한 기존 확진자 접촉자인 도봉구 213·214번과 감염경로 불명인 도봉구 215번이 각각 확진 판정을 받았다. 중랑구에서는 면목4동 거주자가 194번으로, 노원구에서는 가족으로부터 감염된 공릉1동 주민이 319번으로 각각 확진됐다.

이날 오전에 확진 사실이 공개된 11명을 이날 0시 기준 서울시 집계 확진자 누계(5천485명)에 더하면, 서울의 확진자 누계는 최소 5천496명이다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr