울산 주상복합아파트 화재 재발화 … 헬기 등 특수소방장비 동원령

[아시아경제 조인경 기자] 8일 밤 울산의 33층 짜리 주상복합건물에서 발생한 화재가 9일 오전까지 완전 진화되지 못한 가운데 소방당국이 헬기 4대와 고가사다리차, 고성능화학차 등 특수소방장비와 물탱크차를 대거 소집했다.

소방청과 울산소방본부에 따르면, 울산 담구 달동에 위치한 삼환아르느보에서 발생한 화재는 9일 새벽 2시께 큰 불길이 잡혔지만 이후 건물 18층 부근에서 불이 재발화되고 아파트 내부로 옮겨붙으면서 진화 작업이 8시간째 계속되고 있다.

화재 현장에는 소방차 89대와 소방인력 272명이 출동해 있으며, 울산과 대구, 경북, 산림청 소속 헬기가 각각 1대씩 총 4대가 동원됐다.

소방당국은 오전 6시15분께 고가사다리차와 고성능화학차 등 특수소방장비와 펌프차, 물탱크차 등에 대한 동원령도 내렸다.

소방청 관계자는 "화재가 난 건물 외벽이 알루미늄 복합패널로 시공돼 있는데, 패널 속에 숨어 있던 불씨가 간헐적으로 불특정 층에서 되살아는 상황이 발생하고 있다"며 "만약의 사태에 선제적으로 대비하기 위해 인근 시·도에서 특수장비 출동을 명령했다"고 설명했다.

화재가 난 건물은 지하 1~2층이 주차장, 1~3층은 상가 등 근생시설, 4~33층은 아파트로 구성된 주상복합건물로 아파트에는 총 127세대가 입주해 있다.

당초 불길은 아파트 외벽을 타고 저층부부터 상승부까지 전층으로 빠르게 번졌으나 다행히 상당 수 주민이 자력으로 대피하고 옥상과 일부 층에 고립돼 있던 주민들도 모두 소방 구조대에 의해 구조됐다. 연기 흡입과 찰과상 등 경상자 88명을 제외하고는 추가 피해자는 나오지 않았다.

소방청 관계자는 "화재 초기 건물 내부에서 다수의 구조요청자들이 있었던지라 소방대원들이 각 세대와 호실을 돌아다니며 확인한 결과 추가 부상자나 다른 이상은 없는 것을 확인했다"고 전했다.

한편 진영 행정안전부는 장관은 화재 발생 직후 상황을 보고 받고 "울산시 등 지방자치단체와 소방, 경찰 등 모든 행정력을 동원해 화재진압과 인명구조에 총력을 다해달라"고 긴급 지시했으며, 현재 현장으로 이동중이다.

