LG화학 "코나 화재 원인 규명 안 돼…배터리 불량이라 할 수 없어"

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 692,000 전일대비 12,000 등락률 +1.76% 거래량 564,700 전일가 680,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 [2020국감]"동반성장 인센티브 받은 기업 절반이 공정위 조사받아"외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감LG화학, 최근 5일 개인 47만 7008주 순매도... 주가 69만 7000원(+2.5%) close 은 8일 국토교통부가 현대자동차의 코나 전기차 화재 사태의 원인으로 배터리 셀 제조 불량이 언급한 것을 두고 "정확한 원인이 규명되지 않았으며, 배터리 불량이라고 할 수 없다"고 반박했다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 692,000 전일대비 12,000 등락률 +1.76% 거래량 564,700 전일가 680,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 [2020국감]"동반성장 인센티브 받은 기업 절반이 공정위 조사받아"외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감LG화학, 최근 5일 개인 47만 7008주 순매도... 주가 69만 7000원(+2.5%) close 은 국토부 발표로 전기차 화재와 관련, 책임론이 불거지자 이날 오후 입장문을 내고 "국토부가 화재의 정확한 원인이 규명되지 않은 상태에서 발표를 했다"며 이 같이 밝혔다.

국토부는 자동차안전연구원의 조사 결과를 인용해 코나 전기차 배터리 셀 제조 불량으로 인해 화재가 발생할 가능성을 확인했다고 이날 발표했다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 692,000 전일대비 12,000 등락률 +1.76% 거래량 564,700 전일가 680,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 [2020국감]"동반성장 인센티브 받은 기업 절반이 공정위 조사받아"외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감LG화학, 최근 5일 개인 47만 7008주 순매도... 주가 69만 7000원(+2.5%) close 은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,500 등락률 -1.37% 거래량 1,750,474 전일가 183,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감'13대 화재' 현대차 코나 EV, 결국 리콜 돌입수소트럭 경쟁 불붙었다…현대차, 수소상용차 압도적 기술력 close 와 공동으로 실시한 재연 실험에서 화재가 발생하지 않았다면서 "(화재 원인이) 분리막 손상으로 인한 배터리 셀 불량이 원인이라 할 수 없다"면서 "향후 원인규명을 위한 조사에도 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,500 등락률 -1.37% 거래량 1,750,474 전일가 183,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감'13대 화재' 현대차 코나 EV, 결국 리콜 돌입수소트럭 경쟁 불붙었다…현대차, 수소상용차 압도적 기술력 close 와 적극적으로 참여하겠다"고 덧붙였다.

코나 전기차에는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 692,000 전일대비 12,000 등락률 +1.76% 거래량 564,700 전일가 680,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 [2020국감]"동반성장 인센티브 받은 기업 절반이 공정위 조사받아"외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감LG화학, 최근 5일 개인 47만 7008주 순매도... 주가 69만 7000원(+2.5%) close 의 배터리셀, 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,500 등락률 -1.37% 거래량 1,750,474 전일가 183,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감'13대 화재' 현대차 코나 EV, 결국 리콜 돌입수소트럭 경쟁 불붙었다…현대차, 수소상용차 압도적 기술력 close 의 배터리관리시스템, 현대모비스의 냉각시스템 등 여러 장치와 시스템이 들어가 있어 화재 원인을 단순히 배터리 문제로 보기만은 어렵다는 지적도 나온다. 화재가 발생한 코나 전기차에 배터리를 공급한 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 692,000 전일대비 12,000 등락률 +1.76% 거래량 564,700 전일가 680,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 [2020국감]"동반성장 인센티브 받은 기업 절반이 공정위 조사받아"외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감LG화학, 최근 5일 개인 47만 7008주 순매도... 주가 69만 7000원(+2.5%) close 이 제조 결함 가능성을 부인하면서 책임 공방 논란이 이어질 전망이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr