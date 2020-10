日 최대항공사 연봉 30% 줄어…희망퇴직도 실시

코로나19 직격탄에 승객수요 90% 급감

[아시아경제 권재희 기자] 일본 최대 항공사 전일본공수(ANA)가 비용절감을 위해 상여금 삭감 조치를 실시한다. 이에따라 ANA 직원들이 올해 받는 연봉은 기존대비 30%가량 줄어들게 됐다.

8일 니혼게이자이신문에 따르면 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 승객 수요 급감으로 ANA이 적자에 허덕이게 되면서 모든 직원들에게 겨울 상여금을 지급하지 않기로 했다.

앞서 ANA는 여름 상여금도 월급 1개월치로 감액한 바 있다.

2018년 기준으로 ANA는 여름 및 겨울 상여금으로 월급 6개월치를 지급해왔다.

ANA 직원 약 1만5000여명은 매년 받던 여름 및 겨울 상여금이 대폭 줄어들어 연 수입이 평균 30% 감소하게 됐다.

ANA의 이같은 조치는 코로나19 여파로 경영상황이 악화됐기 때문이다. 올해 4~6월 기준 ANA를 이용한 승객은 전년 동기 대비 국내선은 89.8%, 국제선은 96.3% 급감했다.

이 기간동안 ANA는 역사상 최대 규모인 1088억엔(약 1조2000억원)의 순손실을 기록했다.

ANA는 상여금 삭감과 더불어 노동조합에 희망퇴직 실시도 제안한 것으로 알려졌다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr