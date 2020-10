이철, '검언 유착' 재판 증언서 한동훈 검사장 언급

이동재 전 채널A 기자와 연결된 검찰 고위인사가 한동훈 검사장 주장

[아시아경제 임혜선 기자] '검언유착 의혹' 피해자라고 주장하는 이철(55) 전 밸류인베스트코리아(VIK) 전 대표가 이동재(35) 전 채널A 기자와 연결된 검찰 고위 인사가 한동훈(47) 검사장이라고 증언했다.

이 전 대표는 6일 서울중앙지법 형사1단독 박진환 부장판사의 심리로 열린 이 전 기자와 백모(30) 채널A 기자에 대한 속행 공판에 증인으로 출석해 이같이 밝혔다.

그는 "변호사가 한 검사장 이야기를 했다"면서 "(이 기자와 연결된) 검찰 고위 간부가 한 검사장이라고 이야기를 해서 다시 물어봤다"고 말했다. 검찰이 "이 전 기자와 연결된 고위 인사가 한 검사장이 맞다는 이야기인가"라고 다시 묻자, 이 전 대표는 "그렇다"고 답했다.

다만 이 전 대표는 변호사와 대화하던 중 어떤 맥락에서 한 검사장이 언급됐는지, 한 검사장이 연관돼 있다는 사실을 어떻게 알게 됐는지는 구체적으로 설명하지 못했다.

이날 재판에는 이 전 대표의 대리인이자 '제보자X'로 알려진 지모(55)씨도 증인으로 참석할 예정이었으나 모습을 드러내지 않았다.

