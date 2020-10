[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 김재규 전남지방경찰청장은 6일 대면 노동자들에게 응원과 감사의 메시지를 전달하는 ‘고맙습니다. 필수노동자’ 캠페인에 참여했다고 밝혔다.

‘고맙습니다. 필수노동자’ 캠페인은 코로나19 사태에서도 보건의료, 사회복지, 돌봄서비스, 환경미화원, 배달업 종사자 등 대면 노동을 할 수밖에 없는 이른바 ‘필수노동자’들을 응원하는 캠페인이다.

김영록 전남도지사로부터 지명을 받은 김재규 전남경찰청장은 ‘필수노동자 여러분! 감사합니다’라는 손글씨를 적힌 팻말을 들고 캠페인을 이어갔다.

김재규 전남경찰청장은 다음 캠페인 참여자로 ▲허석 순천시장 ▲조억헌 KBC광주방송 사장 ▲송종욱 광주은행장을 지목했다.

