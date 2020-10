대전시, 4차 추경편성 정부지원 사각지대 집중투입

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 4차 추가경정 예산안을 편성해 대전시의회에 제출했다고 7일 밝혔다.

추경은 규모는 825억원으로 시는 관련 예산을 정부지원(4차 추경)에서 제외된 소상공인과 소비촉진 등 경기회복 지원을 보완·강화하는데 집중 투입할 방침이다.

우선 시는 정부지원 대상에서 제외된 소상공인과 대전형 집합금지 업종을 대상으로 추가 지원에 나선다.

또 소상공인 및 중소기업의 고용과 위기가구의 긴급생계지원 등 취약계층을 대상으로 예산을 집중할 계획이다.

추경에는 정부지원 제외 소상공인 지원에 126억원, 위기가구 긴급생계지원에 105억원, 집합금지 업종 지원에 25억원, 고용유지 및 지역경제 회복을 위한 소비촉진 활성화 100억원, 지역일자리 지원 22억원, 소상공인 인건비 18억원, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위해 외식업계 등에 제공할 방역물품 지원 80억원 등이 반영됐다.

시는 정부로부터 추가 확보한 국고보조금과 지방세 증가분, 연말까지 불용이 예상되는 사업의 세출 구조조정을 통해 필요한 재원을 마련할 복안이다.

추경은 시의회 의결을 거쳐 이달 14일 최종 확정된다.

유득원 시 기획조정실장은 “올해 세 차례의 추경을 편성해 시비 3200여억원을 투입하며서 시 재정이 매우 어려운 상황”이라면서도 “하지만 어려움에 처한 영세 자영업자와 소상공인 그리고 코로나19로 위축된 지역경제 회복을 위해 긴급하게 추경을 편성하게 됐다”고 설명했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr