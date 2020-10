광주시·전남도, 7일부터 온라인 합동채용설명회 개최

11월30일까지 공식사이트 운영

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시와 전남도는 오는 7일부터 11월30일까지 ‘2020 광주·전남 공동혁신도시 이전공공기관 온라인 합동채용설명회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 온라인 설명회에는 국내 최대 공기업인 한국전력을 포함해 한국농어촌공사, 한국콘텐츠진흥원 등 12개 기업 및 전국 지방이전 102개 공공기관 등이 참여해 광주·전남지역 취업 준비생들에게 취업정보를 제공한다.

참가 기업은 온라인 채용설명회 공식사이트를 통해 이전공공기관별 채용제도 및 오픈캠퍼스 소개, 국가직무능력표준(NCS) 전문가 특강, 기관별 채용담당자가 채용요강 설명회 영상, 채용담당자와의 질문·답변방을 운영한다.

또 공공기관에 입사한 선배들의 브이로그(VLOG), 자기소개서 컨설팅, 취업지원 프로그램 등 생생한 채용정보 및 정보 교류 콘텐츠가 제공될 예정이다.

광주·전남 공동혁신도시에 이전한 공공기관들은 혁신도시 이전공공기관의 지역인재 의무채용이 법제화됨에 따라 2018년부터 지역인재 의무채용 목표비율 18%를 시작으로 매년 3% 이상 확대하고 있으며, 2022년까지 30% 이상을 지역인재로 채울 예정이다.

지난해 광주·전남 공동혁신도시 이전공공기관의 지역인재 채용률은 24.6%로 총 396명이 지역인재로 채용됐으며, 이는 목표 비율인 21%를 상회하는 수준이다.

이정식 시 자치행정국장은 “이번 온라인 합동채용설명회를 통해 지역인재들의 공공기관 취업 기회가 확대되길 바란다”며 “이전공공기관·지역대학 간 연계를 더욱 활성화해 맞춤형 취업 프로그램을 확대하는 등 이전공공기관 청년 일자리 창출을 통해 지역 경제 발전에 실질적인 도움이 되도록 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr