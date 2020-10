수출입銀, 국책은행 최초 ISO 37001 국제 인증 획득

"고객과 국민이 신뢰하는 글로벌 클린뱅크"…부패방지경영시스템 국제 인증

사내 반부패 인프라 확충에 노력…신용등급 평가시 고객사 윤리경영 수준도 반영

[아시아경제 조강욱 기자] 한국수출입은행은 6일 국책은행 최초로 'ISO 37001(부패방지 경영시스템)' 국제인증을 획득했다고 밝혔다.

ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 2016년 10월 제정한 부패방지경영시스템 관련 국제표준으로서 기관장의 반부패 의지와 모니터링 체계 구축 등 표준의 요구사항에 맞는 체계적이고 투명한 시스템을 갖춘 조직에게 수여된다. 국제표준화기구(ISO, International Organization for Standardization)는 각종 분야의 제품 및 서비스의 국제적 교류를 용이하게 하고, 상호 협력 증진을 목적으로 1946년에 설립된 국제기구다.

수은은 인증 획득을 위해 부패방지경영시스템 운영세칙과 부패방지방침을 제정하는 등 사내 반부패 인프라 확충에 힘써 왔다. 부패방지방침은 부패금지, 반부패 문화 정착 및 부패방지 시스템의 지속적 개선 등에 대한 은행장의 의지표명으로 수은 홈페이지에 게시돼 있다.

수은은 지난 1월 윤리경영 전담 조직인 '윤리준법실'을 신설하고 모니터링 기능을 강화한 데 이어 ISO 37001 국제인증도 획득함으로써 대외거래전담 정책금융기관으로서 책임을 다할 수 있는 기반을 더욱 공고히 하게 됐다.

특히 수은은 금융제공에 앞서 신용등급 평가시 고객사의 윤리경영 수준을 반영하는 등 민간기업의 부패방지정책 동참을 위해서도 노력하고 있다.

방문규 수은 행장은 "국제표준화기구의 객관적인 검증을 통해 수은의 부패방지시스템이 글로벌 스탠다드에 부합됨을 인정받았다"면서 "이번 인증을 계기로 앞으로도 고객과 국민이 신뢰할 수 있는 글로벌 클린뱅크로 거듭나겠다"고 말했다.

한편 수은은 이날 ISO 37001 인증을 기념하고 클린뱅크의 의지를 다지는 의미로 전 임직원이 '청렴한 당신께 어울리는 새하얀 백설기' 등의 문구가 들어간 '청렴백설기'를 나누는 시간을 가지기도 했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr