[아시아경제 임혜선 기자] 정용진 신세계그룹 부회장(오른쪽)이 5일 프리오픈한 안성 스타필드를 방문했다. 임영록 신세계프라퍼티 대표, 강희석 이마트 사장을 비롯한 주요 임원들과 함께 막바지 준비에 한참인 임직원들을 격려하고 고메스트리트, 노브랜드, 일렉트로마트, 토이킹덤 매장 등을 직접 둘러봤다. 정 부회장이 과일쥬~스 매장에서 협력사 프레시 팩트(Fresh fact) 정기옥 대표(왼쪽)와 안전시설, 편의시설 등의 점검결과를 논의하고 있다.

